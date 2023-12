Die Beamten der Bundespolizei haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen 24-jährigen somalischen Staatsangehörigen am Bahnhof in Offenburg festgenommen.

Offenburg (ots) - Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Körperverletzung. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 40 Tagen in das Gefängnis gebracht.