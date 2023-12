Am vergangenen Mittwoch (06.12) kam es am Hauptbahnhof in Stuttgart zum Diebstahl eines fliederfarbenen Reisekoffers durch einen 31-jährigen rumänischen Staatsangehörigen.

Stuttgart/Offenburg (ots) - Die geschädigte Reisende, welcher der Koffer gestohlen wurde, meldete den Diebstahl daraufhin der Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof.



Mit Hilfe von Videoaufzeichnungen wurde durch die Bundespolizei in Stuttgart festgestellt, dass der Kofferdieb einen TGV in Richtung Paris bestiegen hatte. Durch die Beamten wurde das Zugpersonal über den Sachverhalt informiert, welches den Mann im TGV antreffen konnte.



Da sich der nächste Halt des TGVs in Straßburg und somit in Frankreich befand, wurde über das Gemeinsame deutsch-französische Zentrum in Kehl die französische Polizei informiert. Eine Streife der Gemeinsamen Deutsch-Französischen Diensteinheit (GDFD) bestieg sodann am Bahnhof in Straßburg den dort einfahrenden Zug und konnte den Täter mit dem mittlerweile aufgebrochenen Koffer feststellen und festnehmen.



Die geschädigte Reisende war zwischenzeitlich an ihrem Zielbahnhof in Frankfurt a.M. angekommen und erstattete dort Strafanzeige.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 31-jährige rumänische Staatsangehörige erhält eine Anzeige wegen Diebstahl.