Beamte der Bundespolizei haben am gestrigen Tag zwei gesuchte Straftäter in Kehl verhaftet.

Kehl (ots) - Bei der Kontrolle eines 38-jährigen algerischen Staatsangehörigen, am Grenzübergang Kehl Europabrücke, stellten die Beamten einen offenen Haftbefehl wegen Beleidigung fest. Ein Bekannter des Mannes konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1100 Euro bezahlen.

Ein ebenfalls französischer Staatsangehöriger wurde kurze Zeit später an der Tram Haltestelle in Kehl polizeilich kontrolliert. Gegen den 31-Jährigen bestand ein Haftbefehl wegen Betrugs. Er konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 343 Euro bezahlen.