Eine gemeinsame Streife von Bundespolizei und französischer Grenzpolizei hat am 13. Dezember einen Ausweismissbrauch festgestellt.

Kehl (ots) - Ein 19-jähriger Mann aus Guinea legte bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Nahverkehrszuges, aus Straßburg, zunächst

einen guineischen Reisepass und einen italienischen Aufenthaltstitel vor. Bei genauer Inaugenscheinnahme wurde festgestellt, dass zwischen den Bildern auf den Dokumenten und dem Mann aus Guinea keine Personengleichheit bestand.

In der Vernehmung gab er an, beide Dokumente in Italien gekauft zu haben. Er musste nach Abschluss der Maßnahmen zurück nach Frankreich und erhält ein mehrjähriges Einreiseverbot.