Am Mittwoch den 07.12 soll es gegen 16:45 Uhr in der SWE 87391, auf der Fahrt von Offenburg nach Haslach, kurz vor dem Halt in Haslach zu einer Körperverletzung gekommen sein.

Haslach/Offenburg (ots) - Hierbei soll ein bislang unbekannter männlicher Reisender dem 18-jährigen Geschädigten mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen haben. Der unbekannte Reisende habe danach bei der Ankunft des Zuges im Bahnhof Haslach den Zug verlassen und ist in unbekannte Richtung entkommen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall in der SWE 87391 machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Zudem werden in diesem Zusammenhang die Aufnahmen einer Überwachungskamera in der SWE ausgewertet.