In der vergangenen Nacht stürzte bei Bauarbeiten im Bahnhof Orschweier ein mobiler Arbeitskran auf die Gleise der Rheintalbahn.

Orschweier (ots) - Nach ersten Erkenntnissen sollten durch den Kran Schallschutzwände aufgebaut werden. Beim Rangieren am Bahnsteig stürzte der Fahrer des Arbeitskranes zusammen mit dem Fahrzeug in das Gleis. Er wurde hierbei leicht verletzt und nach medizinischer Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Durch einen Hilfskran konnte der abgestürzte Arbeitskran geborgen werden.



Die Strecke der Rheintalbahn war für die Dauer der Maßnahmen in der Zeit von 23:40 Uhr bis 02:00 Uhr komplett gesperrt, dadurch kam es zu Verspätungen im Zugverkehr.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Unfallhergangs aufgenommen.