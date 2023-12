Beamte der Bundespolizei haben gestern, in den frühen Morgenstunden, am Tank-und Rasthof Bühl an der BAB 5,falsche Dokumente sichergestellt.

Bühl (ots) - Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses, wurde ein 20-jähriger indischer Staatsangehöriger polizeilich kontrolliert. In der Kontrolle wies sich der Mann mit einem indischen Reisepass und einem italienischen Aufenthaltstitel aus. Bei einer genaueren Inaugenscheinnahme der Dokumente stellten die Beamten fest, dass es sich bei beiden Dokumenten um Totalfälschungen handelte. Beide Dokumente wurde sichergestellt.

Da der Mann ein Asylbegehren für Deutschland äußerte, wurde er nach Abschluss der Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle in Offenburg weitergeleitet.