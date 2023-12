Die Bundespolizei in Pasewalk hat während der Weihnachtsfeiertage in drei Fällen illegale Pyrotechnik sichergestellt.

Pomellen/ Pasewalk (ots) - Zwei deutsche Männer (34 und 31Jahre) wurden im Rahmen der Wiedereinführung der Grenzkontrolle am grenzüberschreitendenden Verkehrsweg in Ladenthin als Fahrer und Beifahrer eines PKW Mercedes-Benz E-Klasse (Europcar) mit deutscher Zulassung angehalten und kontrolliert. Der Kofferraum des Fahrzeuges war randvoll mit erlaubnispflichtiger Pyrotechnik der Kat. F3, F2 und P1 gefüllt. Die Pyrotechnik hatte eine Gesamtexplosivmasse von 15,4 kg. Eine Erlaubnis konnte nicht vorgelegt werden.



Ein 40- jähriger Pole wurde in Pomellen als Kraftfahrer eines PKW mit belgischer Zulassung angehalten und kontrolliert. Im Kofferraum des Fahrzeuges fanden die Beamten Feuerwerksbatterien der Marke "PIROMAX". Es handelt sich dabei um Pyrotechnik der Kat. F3. Eine Erlaubnis für die Pyrotechnik konnte der Mann nicht vorweisen. Die Gesamtnettoexplosivmasse betrug in diesem Fall 984,1g.



Eine 39- jährige Polin wurde an gleicher Stelle als Mitreisende in einem PKW mit deutscher Zulassung kontrolliert. Bei der Inaugenscheinnahme des Kofferraums wurde diverse Pyrotechnik (Sortiment Raketen sowie ein Stab Leuchtkugeln der Kat. F3) mit einer Gesamtnettoexplosivmasse von 500g festgestellt. Die Gegenstände gehörten der Frau.



In allen drei Fällen erfolgte die Sicherstellung der Pyrotechnik, Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen § 40 SprengG wurden erstattet.