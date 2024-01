Ein 35- jähriger Pole wurde heute gegen 08:20 Uhr im Rahmen der Wiedereinführung der Grenzkontrolle auf der BAB 11 in Pomellen als Beifahrer in einem LKW festgestellt und kontrolliert.

Pomellen/ Pasewalk (ots) - Die fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung der STA Lübeck zur Festnahme / Strafvollstreckung wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Der Mann hatte eine Geldstrafe in Höhe von 1750 EUR und Verfahrenskosten in Höhe von 366,76 EUR zu zahlen. Bei Nichtzahlung waren 70 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu vollstrecken.

Da er die geforderten Geldsummen zahlte, konnte er bereits um 10:30 Uhr wieder auf freien Fuß gesetzt werden.



An gleicher Stelle wurde eine Stunde später ein gleichaltriger Pole auch in einem LKW kontrolliert. Eine fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung der STA Bochum zur Festnahme Strafvollstreckung wegen Diebstahls. Hier waren eine Geldstrafe in Höhe von 300 EUR und 89,50 EUR Verfahrenskosten offen. Ersatzweise waren 15 Tagen Freiheitsstrafe festgelegt.

Bei der Durchsuchung des Mannes wurden Utensilien zur Einnahme von Rauschgift, sowie am Körper versteckt, 1,57 g Marihuana aufgefunden. Er bekam eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Nach Zahlung einer Gesamtsumme i.H.v. 389,50 EUR konnte der Pole um 12:10 Uhr seine Reise fortsetzen.