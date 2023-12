Im Rahmen von Kontrollmaßnahmen nach Wiedereinführung der Grenzkontrollen am ehemaligen Grenzübergang Linken durch Kräfte der Bundespolizeiabteilung Ratzeburg wurde am 05.12.2023 gegen 17:00 Uhr ein mit deutschem Kennzeichen ausgestatteter PKW mit fünf türkischen Staatsangehörigen angehalten.

Pasewalk / Linken (ots) - Der 37jährige Fahrer sowie sein 46jähriger Beifahrer konnten sich mit türkischen Reisepässen und entsprechenden für Deutschland gültigen Aufenthaltstiteln ausweisen.



Die drei weiteren Fahrzeuginsassen hatten ebenfalls gültige türkische Reisepässe, allerdings mit zeitlich abgelaufenen polnischen Visa, die ein Reiserecht in Europa ermöglicht hätten. Über ihre Neuanträge für einen befristeten Aufenthalt in Polen ist noch nicht entschieden, so dass sie nunmehr für den Versuch der unerlaubten Einreise beanzeigt und gegen Mitternacht nach Polen zurückgewiesen wurden.



Fahrer und Beifahrer wurden wegen Beihilfe zur unerlaubte Einreise der drei Insassen angezeigt und konnten danach ihre Reise fortsetzen.