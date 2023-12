Ein 36jähriger türkischer Staatsangehöriger wurde bei einer Kontrolle am gestrigen Morgen gegen 07:00 Uhr von Unterstützungskräften des Bundespolizeireviers Ahlbeck aus Stralsund an der OIL-Tankstelle in Bansin angetroffen.

Ahlbeck / Bansin (ots) - Die Person konnte sich vor Ort nicht ausweisen. Die Dokumente konnten erst an der Wohnung seiner polnischen Lebensgefährtin in Bansin beigebracht werden. Dabei wurde ein abgelaufener türkischer Pass ohne erforderliche Aufenthaltstitel vorgelegt.

Nach eigenen Angaben reiste der 36jährige vor 3 Jahre in die Niederlande (Rotterdam) ein, hielt sich dort für ca. 1 Jahr auf und lebte anschließend 2 Jahre in Deutschland. Nach Fertigung der Strafanzeige wegen unerlaubtem Aufenthalt erhielt der Türke nach Rücksprache mit der zuständigen Landespolizei eine Anlaufbescheinigung für die Ausländerbehörde des LK VG in Anklam und wurde anschließend aus dem Gewahrsam entlassen.