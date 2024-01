Die Bundespolizei hat an den letzten zwei Tagen des Jahres 2023 in Pomellen insgesamt zwölf Strafanzeigen (gegen fünf Deutsche, sechs Polen und einen Afghanen) wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz erstattet.

Pomellen/ Pasewalk (ots) - Sie alle führten in Deutschland nicht zugelassene Pyrotechnik mit sich.

Diese Feuerwerkskörper waren zuvor in Polen erworben worden.

Die Feststellungen reichten von 70 g bis 720 g Nettoexplosivstoffmasse.



Am 31. Dezember, kurz nach Mitternacht, wurde in Pomellen ein 33- jähriger ukrainischer Staatsangehöriger in einem in der Ukraine zugelassenen PKW Ford festgestellt und kontrolliert. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges wurden 4100 Zigaretten aufgefunden. Die Mehrmenge von 3300 Zigaretten war nicht angemeldet und wurde beschlagnahmt. Es wurde Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen

§ 370 Abgabenordnung (Steuerhinterziehung) erstattet.