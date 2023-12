Heilbronn: Am vergangenen Freitag (01.12.2023) schlug ein 25-Jähriger am Bahnhof Heilbronn eine 14-Jährige mit der Hand in ihr Gesicht.

Heilbronn (ots) - Bisherigen Informationen zufolge, ereignete sich der Vorfall am Bahnsteig zwei des Hauptbahnhofs Heilbronn. Hier soll der 25-jähriger afghanische Staatsangehörige offenbar die 14-jährige Ukrainerin, welche in Begleitung zweier weiterer Mädchen gewesen war, eindeutig Avancen auf sexueller Grundlage gemacht haben. Als das Mädchen dieses Angebot offensichtlich ausschlug, schlug der 25-Jährige ihr wohl mit seiner Hand in ihr Gesicht. Alarmierte Bundespolizisten konnten den Mann vor Ort feststellen. Die 14-Jährige erlitt durch diesen Schlag keine Verletzungen. Die Ermittlungen, unter anderen wegen der im Raume stehenden Körperverletzung, dauern an.