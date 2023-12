Ein junger Mann hat in der gestrigen Nacht (02.12.2023) in einer in Stuttgart-Vaihingen befindlichen S-Bahn randaliert und hinzukommende Einsatzkräfte attackiert.

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Gegen 00:00 Uhr (02.12.2023) fuhr der staatenlose 25-Jährige zunächst mit einer S-Bahn der Linie S3 in Richtung Stuttgart-Vaihingen, wobei er während der Fahrt offenbar einen im Zug angebrachten Feuerlöscher an sich nahm. Mit diesem soll der Beschuldigte dann schließlich begonnen haben den Innenraum sowie die Außenscheiben der S-Bahn massiv zu beschädigen, weshalb Zeugen die Polizei informierten. Bei der Ankunft des Zuges am Vaihinger Bahnhof verblieb der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Mann in den Wageneinheiten und bedrohte offenbar auch den hinzukommenden Triebfahrzeugführer mehrfach. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei konnten den 25-Jährigen schließlich in der inzwischen auf dem Abstellgleis des Bahnhofs befindlichen S-Bahn zu Boden bringen und festnehmen. Während der polizeilichen Maßnahmen, an welchen auch ein Diensthund beteiligt war, attackierte und bedrohte der aggressive Beschuldigte mehrere Beamtinnen und Beamte und leistete massiven Widerstand. Durch den Vorfall wurden sowohl ein Beamter und der eingesetzte Diensthund als auch der 25-Jährige verletzt und mussten im Anschluss medizinisch versorgt werden. Zudem kam es aufgrund der Einsatzmaßnahmen zu einer Sperrung des Bahnhofs Stuttgart-Vaihingen bis circa 02:00 Uhr, wodurch es zu Verzögerungen im Bahnverkehr kam. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der medizinischen und polizeilichen Maßnahmen aufgrund seines Zustandes in eine Spezialklinik verbracht. Er muss nun mit einem Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der Bedrohung und der gemeinschädlichen Sachbeschädigung rechnen.