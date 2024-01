Am Freitagnachmittag (29.12.2023) beleidigte und attackierte ein 31 Jahre alter Reisender mehrere Mitarbeitende der Deutschen Bahn in einem aus Ulm kommenden Regionalzug.

Ulm/Blaubeuren (ots) - Der mit knapp 3,4 Promille alkoholisierte Reisende war am vergangenen Freitag gegen 17:15 Uhr mit einem Zug von Ulm in Richtung Blaubeuren gefahren. Da er während der Fahrt offenbar mehrfach die Zugbegleiterin verbal beleidigt hatte, sollte er die Regionalbahn beim Halt des Zuges in Blaubeuren verlassen. Dieser Aufforderung kam der polnische Staatsangehörige in Anwesenheit zweier hinzugerufener Mitarbeiter der DB-Sicherheit wohl zunächst auch nach, attackierte diese jedoch dann auf dem Bahnsteig indem er offenbar mehrfach nach ihnen schlug und sie bespuckte. Aufgrund seiner Aggressivität und der anhaltenden Angriffe wurde der in Stuttgart wohnhafte Beschuldigte durch die Mitarbeiter zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Streifen der Landes- und Bundespolizei fixiert. Durch den Vorfall wurde ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn leicht verletzt und begab sich diesbezüglich im Laufe des Tages in ärztliche Behandlung. Gegen den 31-jährigen Beschuldigten wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Beleidigung ermittelt.