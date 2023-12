Am vergangenen Samstagmorgen (16.12.2023) wurde ein in den Gleisen liegender Mann am Backnanger Bahnhof von einem Regionalzug überrollt.

Backnang (ots) - Der 37 Jahre alte brasilianische Staatsangehörige befand sich am Samstagmorgen im alkoholisierten Zustand am Bahnsteig 4 des Backnanger Bahnhofes, als er gegen 05:00 Uhr offenbar ohne Fremdeinwirkung in die Gleise fiel und zwischen den Schienensträngen liegen blieb.

Nachdem der mit über 1,6 Promille alkoholisierte Mann dort circa 30 Minuten gelegen hatte, befuhr eine Regionalbahn das entsprechende Gleis. Der Triebfahrzeugführer des Zuges erkannte den im Gleisbereich liegenden 37-Jährigen und leitete umgehend eine Bremsung ein, überrollte diesen jedoch trotzdem. Aufgrund seiner Lage zwischen den Schienensträngen wurde der Mann nicht verletzt und konnte wenig später von hinzukommenden Bahnmitarbeitenden auf den Bahnsteig gezogen werden. Einsatzkräfte versorgten den unverletzten Mann aus dem Rems-Murr-Kreis noch vor Ort und verbrachten ihn anschließend nach Hause. In dem Fall ermittelt die Bundespolizei nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.