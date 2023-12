Zu einer Bedrohung gegenüber einem Reisenden durch einen bislang unbekannten Täter ist es am gestrigen Donnerstag (07.12.2023) in einer S-Bahn der Linie S4 gekommen.

Freiberg am Neckar (ots) - Der Reisende war am gestrigen Mittag zunächst gegen 12:50 Uhr mit einer S-Bahn der Linie S4 in Richtung Schwabstraße von Marbach (Neckar) nach Freiberg (Neckar) gefahren. Beim Ausstieg am Bahnhof Freiberg am Neckar soll dann der bislang unbekannte Täter auf den Mann zugegangen sein und ihn verbal bedroht haben. Dabei verwechselte der Täter den Geschädigten offenbar mit jemand anderem, da er ihn wohl mit einem falschen Namen ansprach. Der Unbekannte, bei welchen es sich um einen circa 37-40 Jahre alten und 175-180 cm großen Mann mit langen blonden Haaren und grünen Augen handeln soll, ist dem Reisenden bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht bekannt und entfernte sich nach der Tat in bislang unbekannte Richtung. Zur Tatzeit trug er wohl dunkelbraune Stiefel und einen olivfarbenen Parka.

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den Unbekannten wegen des Verdachts der Bedrohung und bittet Zeugen, welche sachdienliche Informationen zu der Tat oder dem Täter machen können, sich unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.



S4 in Richtung Schwabstraße