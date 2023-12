Zu einer Bedrohung mit einem Messer ist es am Sonntagabend (17.12.2023) am Bahnhof in Zuffenhausen gekommen.

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Ersten Erkenntnissen zufolge urinierte ein 34-jähriger deutscher Staatsangehöriger gegen 17:30 Uhr öffentlich im Bereich der Rolltreppe zum Hochbahnteig. Ein 25-jähriger Mann und dessen gleichaltrige Ehefrau sprachen den 34-Jährigen offenbar auf sein Fehlverhalten an, weshalb es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Im weiteren Verlauf schlug der 34-Jährige den 25-Jährigen wohl und bedrohte ihn und dessen Ehefrau nach bisherigen Informationen mit einem Messer. Alarmierte Kräfte der Landes- und Bundespolizei trafen alle Beteiligten im Bereich des Busbahnhofes an. Das Messer wurde ebenfalls aufgefunden und sichergestellt. Den mit 1,68 Promille alkoholisierten 34-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung.