Am gestrigen Sonntagnachmittag (03.12.2023) bedrohte und beleidigte ein 58-Jähriger mehrere Einsatzkräfte der Bundespolizei am Ulmer Hauptbahnhof.

Ulm (ots) - Der im Alb-Donau-Kreis wohnhafte Mann hielt sich am gestrigen Tag gegen 17:00 Uhr am Ulmer Hauptbahnhof auf und trug offen ein Messer mit sich herum, weshalb er von einer Streife des Bundespolizeireviers Ulm einer Kontrolle unterzogen wurde. Gegenüber den Beamtinnen und Beamten verhielt sich der deutsche Staatsangehörige von Beginn an aggressiv und drohte den Einsatzkräften mehrfach, weshalb diese das mitgeführte Messer sicherstellten und dem Mann einen Platzverweis erteilten. Diesem kam der Beschuldigte erst nach mehrfacher Aufforderung nach, wobei er die Streifen verbal beleidigte und bedrohte. Gegen den 58-Jährigen ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung.