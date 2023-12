Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr durch einen unbekannten Täter ist es am gestrigen Montag (04.12.2023) am Bahnhof Stuttgart-Zazenhausen gekommen.

Stuttgart (ots) - Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der unbekannter Täter am gestrigen Abend zunächst einen für den Straßenverkehr gedachten Metallpfosten an sich genommen und diesen anschließend auf den Gleisen zwischen Stuttgart-Zazenhausen und Stuttgart-Münster platziert haben. Anschließend entfernte sich der Unbekannte offenbar aus dem Gleisbereich. Eine ohne Passagiere verkehrende S-Bahn in Richtung Plochingen überfuhr den auf den Gleisen deponierten Gegenstand daraufhin gegen 20:00 Uhr. Der Lokführer des Zuges leitete umgehend eine Schnellbremsung ein und informierte die Bundespolizeiinspektion Stuttgart über den Vorfall. Bei der Kollision wurde der Pfosten beschädigt, an der S-Bahn selbst entstand kein Schaden. Gegen den bislang unbekannten Täter wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Aufgelegte Hindernisse können einen Zug zum Entgleisen bringen. Durch umherfliegende Gegenstände gefährden die Täter sich nicht nur selbst massiv, sondern vor allem auch Zugpassagiere und wartende Reisende.