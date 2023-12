Bislang unbekannte Täter und Täterinnen haben am 22.12.2023 sowie am 25.12.2023 drei Geldbörsen aus den Rucksäcken von Reisenden entwendet.

Stuttgart/Ludwigsburg/Böblingen (ots) - Zunächst soll am Freitag (22.12.2023) eine 43-jährige Reisenden gegen 14:00 Uhr am Treppenaufgang zu Gleis 2/3 des Bahnhofes Ludwigsburg von zwei unbekannten Frauen angerempelt worden sein. Im Anschluss stellte die Reisende fest, dass ihr Rucksack geöffnet und ihr Geldbeutel entwendet wurde. Die beiden mutmaßlichen Täterinnen sollen nach der Tat in eine S-Bahn gestiegen sein.



Am 25.12.2023 befand sich eine 51-jährige Reisende in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:50 Uhr am Bahnhof in Böblingen, als der oder die unbekannten Täter ihren Geldbeutel ebenfalls aus dem Rucksack entwendete. Sie erstattete anschließend auf einem Polizeirevier Anzeige wegen Diebstahls.



Am Abend des 25.12.2023 wurde dann einer 67 Jahre alten Frau die Geldbörse am Hauptbahnhof Stuttgart entwendet. Bisherigen Informationen zufolge stieg die Frau gegen 18:30 Uhr am Gleis 11 aus einem Zug aus um sich anschließend in den S-Bahnbereich zu begeben. Hierbei öffneten bislang unbekannte Täter offenbar den Rucksack, welchen sie auf dem Rücken trug, und entwendeten daraus ihren Geldbeutel.



Die Bundespolizei Stuttgart ermittelt in allen drei Fällen wegen des Verdachts des Diebstahls und weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Taschendiebe besonders bei Menschenansammlungen auftreten und oftmals Tricks anwenden, um ihre Opfer abzulenken. Einer davon ist das geschickte Anrempeln von Personen. Geldbeutel und andere Wertgegenstände sollten eng am Körper und nicht etwa in Außentaschen getragen werden.