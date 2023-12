Beamte der Bundespolizei haben am Freitagabend (15.12.2023) einen 29-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen 21-jährigen Reisenden angegriffen zu haben.

Stuttgart (ots) - Ersten Erkenntnissen zufolge beleidigte der 29-jähriger algerische Staatsangehörige den Reisenden und dessen Begleitung gegen 21:45 Uhr im S-Bahnbereich des Hauptbahnhofs Stuttgart zunächst ohne ersichtlichen Grund. Im weiteren Verlauf soll er den 21-Jährigen angespuckt und mit einer Rasierklinge in der Hand in dessen Richtung geschlagen haben, ohne den 21-Jährigen jedoch zu treffen. Alarmierte Bundespolizisten trafen den 29-Jährigen noch vor Ort an und nahmen ihn vorläufig fest. Hierbei leistete der wohnsitzlose Mann erheblichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Zudem spuckte er mehrfach in deren Richtung und versuchte sich den polizeilichen Maßnahmen durch kraftvolle Körperdrehungen und Treten zu entziehen. Der 29-Jährige wurde am Folgetag (16.12.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete und in Vollzug setzte. Bundespolizisten brachten ihn im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.