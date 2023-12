Am 26.11.2023 entwendete ein Jugendlicher die Handtasche einer bislang unbekannten Geschädigten am Haltepunkt Stuttgart-Stadtmitte.

Stuttgart-Stadtmitte (ots) - An besagtem Sonntagmorgen (26.11.2023) befand sich die bislang unbekannte Frau zusammen mit einem Begleiter gegen 05:00 Uhr am S-Bahnsteig des Haltepunktes Stuttgart Stadtmitte. Als sich die beiden Personen auf eine Wartebank des Bahnsteiges setzten und die Handtasche abstellten, wurde diese von einem 16 Jahre alten tunesischen Staatsangehörigen entwendet. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Beschuldigte durch die Bundespolizeiinspektion Stuttgart festgestellt und die Handtasche aufgefunden werden. Die bislang unbekannte Geschädigte und ihr Begleiter werden nun gebeten sich unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

Zudem wird darauf hingewiesen Koffer und Handgepäck nie unbeaufsichtigt zu lassen. Taschen- und Gepäckdiebe nutzen immer wieder die Unaufmerksamkeit von Reisenden aus, um Diebstähle zu begehen und wenden oftmals Tricks an, um ihre Opfer abzulenken. EC- und Kreditkarten, Bargeld und Smartphones sollten immer am Körper verteilt mitgeführt werden.