Eine S-Bahn der Linie S3 erfasste am gestrigen Abend (12.12.2023) einen im Gleisbereich befindlichen Hund auf der Bahnstrecke zwischen Waiblingen und Winnenden.

Schwaikheim (ots) - Gegen 17:00 Uhr ging ein 54 Jahre alter russischer Staatsangehöriger mit seinem wohl unangeleinten Hund in der Nähe der Bahngleise spazieren, als das Tier plötzlich in den Gleisbereich gelaufen sein soll. Eine in Richtung Backnang fahrende S-Bahn der Linie S3 erfasste den Hund trotz einer umgehend eingeleiteten Schnellbremsung und verletzte diesen dadurch tödlich. Die in der S-Bahn befindlichen Reisenden blieben augenscheinlich unverletzt und es entstand ersten Informationen zufolge lediglich ein geringer Sachschaden am Zug. Der Besitzer des Hundes erlitt durch den Vorfall einen Schock und benötigte eine ärztliche Versorgung, weshalb ein Rettungswagen angefordert wurde. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen musste die betroffene Strecke in beide Fahrtrichtungen für mehr als eine Stunde gesperrt werden, was zu Verspätungen im Bahnverkehr führte. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.