Mehrere Personen versprühten am Samstagnachmittag (16.12.2023) Lachgas in einem Regionalzug von Tübingen nach Stuttgart.

Tübingen/Stuttgart (ots) - Bisherigen Informationen zufolge sollen die 10 bis 12 Personen zunächst mit dem Regionalzug von Tübingen aus in Richtung Stuttgart gefahren sein. Während der Fahrt befüllten die Täter offenbar mehrere Ballons mit Lachgas, wobei auch immer wieder Gas in den Fahrgastraum gelangte. Nachdem ein Reisender die Gruppe wohl gebeten hatte, dies zu unterlassen und auf eine Atemwegserkrankung eines Fahrgastes hingewiesen hatte, sollen die Personen das Lachgas absichtlich in Richtung der Reisenden versprüht haben. Alarmierte Einsatzkräfte konnten zwei der mutmaßlichen Täter, einen 19 Jahre alten syrischen Staatsangehörigen und einen 16-jährigen deutschen Staatsangehörigen, bei Ankunft des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof feststellen und auf die Dienststelle verbringen. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem vorliegenden Fall wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.