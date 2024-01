Zwei junge Männer haben am Montagmorgen (01.01.2024) drei Reisende in einem Regionalzug in Richtung Tübingen beleidigt und eine Reisende mit Bier überschüttet.

Esslingen am Neckar (ots) - Bisherigen Informationen zufolge sollen die beiden 21 und 33 Jahre alten Männer gegen 04:20 Uhr zunächst zwei junge Passagiere im Alter von 19 und 20 Jahren mehrfach aus bislang unbekannten Gründen beleidigt haben. Anschließend richteten sie ihre verbalen Attacken offenbar gegen eine 20-jährige Reisende, welche der 33-jährige guineische Staatsangehörige schließlich auch mit Bier überschüttet haben soll. Alle Beteiligten konnten beim Halt des Zuges in Esslingen durch hinzugerufene Einsatzkräfte angetroffen und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden. Gegen den 21 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen und seinen 33-jährigen Begleiter ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung.