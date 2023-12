Ein 49-jähriger Reisender ist am späten Freitagabend (15.12.2023) von einer Gruppe junger Männer in einer S-Bahn der Linie S2 beleidigt und attackiert worden.

Stetten (ots) - Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der 49-Jährige gegen 23:55 Uhr in der S-Bahn vom Hauptbahnhof Stuttgart in Richtung Stetten, als er unvermittelt und offenbar grundlos von den sechs bis sieben Personen zunächst verbal angegangen und beleidigt wurde. Beim Ausstieg in Stetten sollen die jungen Männer ihn zudem gestoßen und getreten haben. Auch als der Geschädigte bereits auf dem Boden lag, ließen die mutmaßlichen Täter offenbar nicht von ihm ab und griffen ihn weiterhin an. Alarmierte Kräfte der Landespolizei nahmen daraufhin drei deutsche Staatsangehörige im Alter von 17 und 20 Jahren noch vor Ort vorläufig fest. Der Reisende erlitt durch den Vorfall nach bisherigen Informationen leichte Verletzungen.

Die Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat oder den noch unbekannten Personen unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.