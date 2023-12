Zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 58-Jährigen durch einen bislang unbekannten Täter ist es am vergangenen Mittwochmittag (29.11.2023) am Bad Cannstatter Bahnhof gekommen.

Bad Cannstatt (ots) - Bisherigen Informationen zufolge befand sich der 58 Jahre alte Reisende am Mittwoch gegen 12:00 Uhr am Treppenabgang der Bahnsteige 2 und 3, als ein bislang unbekannter Mann auf ihn zugekommen sein und ihm ohne ersichtlichen Grund mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben soll. Der Täter, welcher als circa 190 cm großer, dünner Mann mit osteuropäischem Aussehen beschrieben wird, flüchtete daraufhin offenbar in unbekannte Richtung. Zur Tatzeit war er wohl mit einem dunkelbraunen Kapuzenpullover und einem dunklen Anorak bekleidet. Der Geschädigte wurde durch den Angriff leicht am Kopf verletzt, eine medizinische Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Mehrere von Zeugen alarmierte Einsatzkräfte versorgten den 58-Jährigen noch vor Ort, konnten den Täter allerdings trotz eingeleiteter Fahndung nicht mehr feststellen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.