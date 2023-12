Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagmorgen (25.12.2023) einen Reisenden am Hauptbahnhof Stuttgart angespuckt.

Stuttgart (ots) - Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der 37-jährige Reisende zusammen mit seiner Begleiterin gegen 10:15 Uhr am Querbahnsteig auf Höhe Gleis 16, als der Unbekannte an ihm vorbeilief und ihn offenbar unvermittelt anspuckte. Im Anschluss soll der mutmaßliche Täter weitergelaufen sein und noch weitere bislang unbekannte Reisende angespuckt haben. Bei dem Unbekannten handelt es sich laut dem Geschädigten um einen 45 bis 50 Jahre alten und etwa 185cm großen schlanken Mann, der zur Tatzeit mit einem grauen Pullover, einer dunklen Hose sowie braun/beigen Schuhen bekleidet war.



Die Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und möglichen weiteren Geschädigten. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.