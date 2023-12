Ein bislang unbekannter Geschädigter ist am frühen Sonntagmorgen (10.12.2023) im Hauptbahnhof Stuttgart (tief) von einer acht bis zehn köpfigen, ebenfalls unbekannten Personengruppe attackiert worden.

Stuttgart (ots) - Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Geschädigte gegen 05:30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen mit der Personengruppe, welche aus drei bis vier Frauen sowie fünf bis sechs Männern bestand, zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll der Mann von der Gruppe unvermittelt geschlagen und getreten worden sein, sodass er offenbar zeitweise bewusstlos war. Im Anschluss flüchtete die Personengruppe in unbekannte Richtung. Alarmierte Kräfte der Bundespolizei Stuttgart sowie des Rettungsdienstes trafen den schwer verletzten Mann vor Ort an. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen, unter anderem zur Identität des Mannes, dauern an. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen.