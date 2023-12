Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am gestrigen Mittwochabend (27.12.2023) gegen 20:30 Uhr in einem Zug zwischen Heilbronn und Neckarsulm gekommen.

Neckarsulm (ots) - Ersten Erkenntnissen zufolge geriet ein 29-jähriger Mann mit drei Männern im Alter von 17,23 und 24 Jahren zunächst in verbale Streitigkeiten, nachdem der 24-Jährige der Ehefrau des 29-Jährigen an das Gesäß gefasst haben soll. Im weiteren Verlauf entwickelte sich laut Zeugenaussagen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 29-jährigen tunesischen Staatsangehörigen und den drei afghanischen Staatsangehörigen. Der 29-Jährige soll hierbei eine Bierflasche geworfen haben, welche an dem Knie einer unbeteiligten Reisenden zerbrach. Mit der abgebrochenen Bierflasche schlug er offenbar mehrmals in Richtung des Kopfes seines 24-jährigen Kontrahenten. Mehrere alarmierte Streifen der Landes- und Bundespolizei trafen alle Beteiligten beim Halt des Zuges am Bahnhof Neckarsulm an. Durch den Vorfall wurden der 24- und 29-Jährige schwer verletzt, die beiden anderen Männer, sowie die Ehefrau und die unbeteiligte Reisende leicht verletzt. Ebenfalls alarmierte Rettungskräfte, sowie ein Notarzt versorgten die teils alkoholisierten Personen zunächst medizinisch vor Ort, bevor sie in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.

Die Ermittlungen der Bundespolizei Stuttgart dauern an.