Beamte der Bundespolizei haben am gestrigen Montag (18.12.2023) zusammen mit der Deutschen Bahn ein Warnbanner am Wendlinger Bahnhof angebracht.

Wendlingen am Neckar (ots) - Da es in den vergangenen Wochen immer wieder zu unberechtigten Gleisüberquerungen am Wendlinger Bahnhof gekommen war, wurde dort nun ein Warnbanner angebracht. Auf diesem wird vor dem unberechtigten betreten der Gleisanlagen gewarnt und auf die damit verbundene Lebensgefahr hingewiesen. Da sich Züge fast lautlos nähern, können sie je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt. Zudem wird die Sogwirkung von vorbei- und ausfahrenden Zügen meist nicht bedacht. Daher markiert die weiße Linie an Bahnsteigen den Sicherheitsabstand zum Gleis. Bahngleise selbst dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.