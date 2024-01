Eine 48-Jährige beschädigte am Sonntagmorgen (31.12.2023) einen im Hauptbahnhof Heilbronn aufgestellten Weihnachtsbaum.

Heilbronn (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen beschädigte eine 48 Jahre alte deutsche Staatsangehörige am vergangenen Sonntag gegen 04:00 Uhr einen in der Haupthalle des Heilbronner Hauptbahnhofes aufgestellten Weihnachtsbaum, indem sie offenbar mehrere Zweige abbrach und einen Großteil der Kugeln von den Ästen riss. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die augenscheinlich stark alkoholisierte Frau noch vor Ort antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Sie muss nun mit einem Strafverfahren der Bundespolizei wegen des Verdachts der Sachbeschädigung rechnen. Wie hoch der Schaden an dem Baum und den Kugeln ist steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.