Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen Vorfall auf Bahnsteig 1 im Bahnhof Bad Säckingen.

Bad Säckingen (ots) - Ein Jugendlicher soll dabei geschlagen worden sein. Es sollen auch zwei Schüsse abgegeben worden sein. Die Bundespolizei hat Ermittlungen aufgenommen.



Am Dienstagmittag, den 5. Dezember 2023, um 16:03 Uhr, soll es im Bahnhof Bad Säckingen zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen sein. Ein 19-jähriger Geschädigter soll dabei von einem bislang Unbekannten geschlagen und mit einer Pistole bedroht worden sein. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige mit der Pistole zweimal in die Luft geschossen haben. Danach soll er in das Stadtgebiet geflüchtet sein.



Die Bundespolizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Besonders die anwesenden Personen auf dem Bahnsteig, die den Vorfall beobachtet haben und das Geschehen ggf. mittels Video aufgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.