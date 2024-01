Ein Ehepaar aus Vietnam versuchte mit gefälschten Ausweisen nach Deutschland einzureisen.

Weil am Rhein (ots) - Bei der Grenzkontrolle flog der Schwindel auf und die beiden mussten wieder zurück in die Schweiz.



Die beiden Eheleute befanden sich am Samstagabend, den 30. Dezember 2023 in einer von Basel kommenden Tram, als Einsatzkräfte der Bundespolizei sie am Grenzübergang in Weil am Rhein - Friedlingen kontrollierten. Die von der 30-Jährigen und ihrem 27 Jahre alten Ehemann mitgeführten slowakischen Dokumente, stellten sich als Fälschungen heraus. Die beiden vietnamesischen Staatsangehörigen, werden sich wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten müssen. Die vorgelegten Ausweise stellte die Bundespolizei als Beweismittel sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Zurückweisung die Schweiz.