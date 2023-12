Um über Weihnachten nicht im Gefängnis zu landen, bezahlte ein 46-Jähriger seine Gerichtsschulden von annähernd 4000 Euro und ersparte sich somit eine mehrmonatige Haftstrafe.

Rheinfelden (Baden) (ots) - Am Sonntagvormittag, den 24. Dezember 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den nordmazedonischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Rheinfelden - Autobahn. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Betrugs verhängte ein deutsches Gericht vor zwei Jahren eine Geldstrafe. Da der Gesuchte weder die Strafe bezahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erließen die Justizbehörden Haftbefehl. Gegenüber der Bundespolizei beglich der Mann den ausstehenden Betrag in Höhe von 3950 Euro und ersparte sich somit eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe.