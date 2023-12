Mit einer gefälschten Identitätskarte versuchte ein 29-Jähriger seine legale Einreise nach Deutschland vorzutäuschen.

Weil am Rhein (ots) - Bei der Kontrolle durch die Bundespolizei fiel die Täuschung auf.



Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 29-Jährigen am Donnerstagnachmittag (21.12.13) als Reisenden in der grenzüberschreitenden Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Dabei händigte der Mann eine tschechische Identitätskarte zur Kontrolle aus. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte jedoch Fälschungsmerkmale am Dokument fest.

Der iranische Staatsangehörige räumte ein, dass es sich um eine Fälschung handelt und äußerte ein Schutzersuchen. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet und das gefälschte Dokument sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 29-Jährige an die zuständige Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet.