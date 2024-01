Mit über zwei Promille war ein 30-Jähriger mit seinem Fahrzeug im vergangenen Jahr unterwegs, als er in eine Polizeikontrolle kam.

Weil am Rhein (ots) - Ein Gericht verurteilte ihn deswegen zu einer Geldstrafe, die der Mann nicht bezahlte. Jetzt muss der Gesuchte für mehrere Monate in Haft.



Anfang des vergangenen Jahres, verurteilte ein Gericht den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro. Der belarussische Staatsangehörige bezahlte aber nicht, weswegen die Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Am Freitagnachmittag (29.12.2023) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den Mann bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn und nahmen ihn fest. Da er die Gerichtsschulden vor Ort nicht bezahlen konnte, steht ihm jetzt eine längere Ersatzfreiheitsstrafe bevor.