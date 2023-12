16 Personen in einem Zug haben Einsatzkräfte der Bundespolizei ohne die für die Einreise notwendigen Reisedokumente angetroffen.

Basel (ots) - Alle Personen wurden in die Schweiz zurückgewiesen.



Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am späten Dienstagabend (19.12.23) einen Nachtzug zwischen Basel SBB und Basel Badischen Bahnhof. Dabei wurden insgesamt 16 Personen aufgegriffen, die keine Reisepässe und Aufenthaltstitel vorlegen konnten. Damit erfüllten sie die Einreisevoraussetzungen für Deutschland nicht und wurden am Basel Badischen Bahnhof in die Bearbeitungsstraße verbracht.

Bei den Personen handelte es sich um eine Familie mit türkischer Staatsangehörigkeit (Mann 37 Jahre, Frau 32 Jahre, Kinder 12, 11, 9, 6 Jahre), zwei männliche, türkische Staatsangehörige (18, 25 Jahre), einen afghanischen Staatsangehörigen (16 Jahre) und sechs männliche syrische Staatsangehörige (15, 19, 21, 23, 26, 31 Jahre).

Die Personen wurden durch die Bundespolizei registriert, befragt und erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend wurden die Personen in die Schweiz zurückgewiesen und an die Schweizer Behörden übergeben.