Die Schweiz hat einen europaweit gesuchten Mann nach Deutschland an die Bundespolizei überstellt.

Weil am Rhein (ots) - Der Gesuchte soll in Deutschland einen Zigarettenautomaten aufgesprengt haben. Danach setzte er sich in die Schweiz ab.



Dem deutschen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, bereits 2021 einen Zigarettenautomaten durch Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion geknackt zu haben. Dabei soll er über 60 Zigarettenschachteln erbeutet haben. Anstatt zur Gerichtsverhandlung zu erscheinen, verließ er Deutschland und ließ sich in der Schweiz nieder. Seitdem fahndeten die Justizbehörden mit Haftbefehl nach ihm, seit Anfang dieses Jahres auch mit Europäischem Haftbefehl. In der Schweiz konnte der Gesuchte kürzlich festgenommen werden. Am Freitagmittag, den 15. Dezember 2023 erfolgte am Autobahnübergang Weil am Rhein, die Überstellung des Mannes. Die Bundespolizei führte den 39-Jährigen einem Haftrichter vor, der den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setze. Der Mann wartet jetzt in einer Justizvollzugsanstalt auf sein Gerichtsverfahren.