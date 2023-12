Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen mutmaßlichen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr im Bereich des Bahnhof Döggingen.

Döggingen (ots) - Durch den Oberleitungsschaden kam es zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.



Die Bundespolizei wurde am Donnerstagnachmittag (28.12.2023) über einen Oberleitungsschaden im Bereich des Bahnhof Döggingen auf der Höllentalbahn unterrichtet. Die Deutsche Bahn hatte gegen 12:45 Uhr Meldungen über mehrere Kurzschlüsse erhalten. Techniker stellte im Anschluss vor Ort fest, dass ein Oberleitungsschaden vorliegt, der augenscheinlich nicht durch Materialermüdung hervorgerufen wurde.

Aufgrund des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurde der Sachverhalt vor Ort durch Einsatzkräfte der Bundespolizei aufgenommen. Wie der Schaden verursacht wurde ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Zum wahrscheinlichen Tatzeitraum zwischen 12:00 und 12:30 Uhr soll sich eine Person mit Warnweste/-jacke im Bereich des Tatortes aufgehalten haben. Insbesondere diese Person wird gebeten sich zu melden. Auch Mitarbeitenden einer angrenzenden Firma könnten als Zeuginnen und Zeugen in Betracht kommen.

Personen die den Vorfall ebenfalls beobachtet haben und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.



Der Oberleitungsschaden konnte durch die Techniker Instand gesetzt und die Strecke gegen 20:00 Uhr wieder freigegeben werden.