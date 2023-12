Bei einem Streit unter Jugendlichen im Bahnhof Bad Säckingen soll ein Geschädigter geschlagen und mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden sein.

Bad Säckingen (ots) - Auch sollen zwei Schüsse abgegeben worden sein. Die Bundespolizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts der Bedrohung und gefährlichen Körperverletzung.



Am Dienstagnachmittag, den 5. Dezember 2023, soll es kurz nach 16:00 Uhr, am Bahnhof in Bad Säckingen zu einer mutmaßlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 19-Jährigen gekommen sein. Ein 17-Jähriger soll das Opfer geschlagen und in der Folge mit einer Schreckschusspistole bedroht haben. Im weiteren Verlauf soll er zweimal in die Luft geschossen haben. Danach erfolgte die Flucht ins Stadtgebiet. Die Bundespolizei konnte zwei Hülsen auf den Bahnsteig sichern. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut wurde beim zuständigen Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss beantragt. Bei der Durchsuchung durch Einsatzkräfte der Bundespolizei konnte beim Tatverdächtigen ein Waffenkoffer aufgefunden und im Zuge der Ermittlung auch das mutmaßliche Tatmittel an anderer Örtlichkeit sichergestellt werden. Der 17-jährige syrische Staatsangehörige wird sich wegen des Verdachts der Bedrohung, der gefährlichen Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.