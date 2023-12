Ein, bei der unerlaubten Einreise nach Deutschland kontrollierter, 36-Jähriger leistete gegen Einsatzkräfte der Bundespolizei Widerstand und beleidigte diese fortwährend.

Weil am Rhein (ots) - Zudem führte der Mann einen verbotenen Gegenstand mit sich. Er wurde in die Schweiz zurückgewiesen.



Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 36-Jährigen bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Dabei konnte der algerische Staatsangehörige keine Reisedokumente vorlegen und reagierte verbal aggressiv auf die Kontrolle. Bei der Durchsuchung konnte in der Jackentasche des 36-Jährigen ein sogenannter Totschläger aufgefunden werden. Beim Transport zum Bundespolizeirevier sperrte sich der Mann gegen die Maßnahmen, spuckte einem Beamten ins Gesicht und beleidigte die Einsatzkräfte.

Wegen diverser Straftaten wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren gegen den 36-Jährigen eingeleitet. Der Totschläger wurde als verbotener Gegenstand sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann in die Schweiz zurückgewiesen.