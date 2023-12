In einem Fernzug nach Deutschland nahm die Bundespolizei einen Mann fest, gegen den mehrere Ausschreibungen bestanden, darunter auch zwei zu vollstreckende Haftbefehle.

Basel (ots) - Er sitzt jetzt für mehrere Monate in Haft.



Am Sonntagmorgen, den 17. Dezember 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den tunesischen Staatsangehörigen in einem Fernzug im Badischen Bahnhof Basel. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass insgesamt zehn Ausschreibungen bestanden. Wegen zweier Diebstahlsdelikte verurteilten deutsche Gerichte den Mann zu Geldstrafen, die dieser nicht bezahlte. Des Weiteren werden ihm weitere Diebstahlsdelikte, darunter auch ein besonders schwerer Fall des Diebstahls vorgeworfen, weswegen von sechs weiteren Staatsanwaltschaften Ersuchen zur Aufenthaltsermittlung vorlagen. Auch von Italien und der Schweiz bestanden europaweite Fahndungsnotizen im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung. Da der 36-Jährige die ausstehenden Geldstrafen nicht bezahlen konnte, erfolgte zur Verbüßung der insgesamt 123-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe, die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.