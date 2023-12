Am Samstag (9.

München (ots) - Dezember) kam ein Aluminiumballon im Hauptbahnhof in die Oberleitung und sorgte für einen Lichtbogenüberschlag mit Brandalarm. Ein 59-Jähriger, der im Ostbahnhof in eine Rangelei verwickelt war, erlitt bei einem Sturz einen offenen Bruch am Bein.



Aluminiumballon:



Kurz vor 1 Uhr geriet am Gleis 1 des S-Bahnsteiges im Tiefgeschoss des Hauptbahnhofes München ein aluminiumbeschichteter Heliumballon mit der Oberleitung in Kontakt. Durch eine explosionsartige Umsetzung eines Lichtbogens wurde ein ca. 20 x 20 cm großes Betonstück aus der Decke herausgelöst und fiel in den Gleisbereich.

Die Oberleitung wurde nicht beschädigt. Die S-Bahnen konnten nach kurzem Einsatz der Feuerwehr zwecks vermeintlicher Brandauslösung weiterfahren. Reisende, die sich am S-Bahnsteig befanden, wurden nicht verletzt. Kurzzeitig war der angrenzende Durchgang zur U-Bahn und dessen Bahnsteig sowie das Zwischengeschoss für mögliche Einsatzmaßnahmen geräumt worden.

Der Besitzer des Ballons konnte nicht festgestellt werden. Ermittlungen wegen Störung öffentlicher Betriebe wurden eingeleitet. Weitergehende Reparaturarbeiten waren weder an der Oberleitung noch im Deckenbereich notwendig.



Bundespolizei und Deutsche Bahn AG warnen vor der Mitnahme aluminiumbeschichteter Ballone in Bahnhöfe und insbesondere in Haltepunkte des S-Bahn-Stammstreckentunnels und weisen darauf hin, dass die Mitnahme in befülltem Zustand verboten ist! Immer wieder verursachen Alu-Ballone Kurzschlüsse im Stromnetz der S-Bahn. Dadurch werden Reisende gefährdet und der Bahnverkehr kann zum Teil erheblich beeinträchtigt werden.

Hierzu nachfolgender Link eines Erklärvideos der DB AG: https://www.s-bahn-muenchen.de/service/erklaervideo/luftballon



Offener Bruch:



Gegen 3 Uhr kam es im Ostbahnhof München zu einer schwerwiegenden Verletzung mit offenen Bruch am Bein.

Ein 31-jähriger Ukrainer lag schlafend am Boden des Haupteinganges, als ein 59-jähriger Deutscher zu ihm trat und mit Fußtritten zu wecken versuchte. Aufgrund des offensichtlich hohen Alkoholisierungsgrades zeigte der Wohnsitzlose keinerlei Reaktion. Ein unbekannter Unbeteiligter ging dazwischen und versuchte den Mann aus Ramersdorf von weiteren Tritten abzuhalten. Dabei kam es zwischen beiden zu einem leichten Gerangel, in dessen Folge der 59-Jährige wegrutschte und ohne direkten Kontakt zu Boden stürzte. Dabei zog sich der Rammersdorfer einen offenen Bruch am Sprunggelenk zu. Er wurde zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Münchner Klinikum verbracht.

Gegen den bislang Unbekannten wurde von der Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.



