Am Donnerstag (21. Dezember) haben ein oder mehrere unbekannte Täter im Bereich des Bahnüberganges Fürth-Parkstraße mehrere Arbeitsgeräte der Deutschen Bahn entwendet und zwei Metallplatten auf die Schienen gelegt.

Fürth (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg ermittelt und sucht Zeugen.



In den frühen Morgenstunden platzierten unbekannte Personen zwei Metallplatten auf den Bahngleisen der Strecke Fürth Hauptbahnhof - Cadolzburg. Da die Bahnstrecke in den Nachtstunden nicht befahren wird, konnten die zwei Metallplatten rechtzeitig durch einen Bahnmitarbeiter entfernt werden, sodass es zu keinem Unfall kam.

Weiterhin entwendeten die unbekannten Personen an dem Bahnübergang Fürth-Parkstraße einen Stromgenerator, eine Kabeltrommel, sowie 16 Metallplatten welche dort über Nacht gelagert waren. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Möglicherweise wurde die Tat von Reisenden oder Passanten beobachtet. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter ein Fahrzeug zum Transport der Gegenstände benutzt haben.



Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und des besonders schweren Falls des Diebstahls. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Nürnberg unter der Rufnummer 0911 205551-0 oder per E-Mail unter bpoli.nuernberg@polizei.bund.de entgegen.