Rund 6.000 Euro Sachschäden entstanden in München am Bahnsteig des S-Bahnhaltes Berg am Laim als Unbekannte Schaukästen und Wartehäuschen entglasten.