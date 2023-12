Am Dienstag (5.

Nürnberg (ots) - Dezember) hat ein Mann aus Bamberg einem schlafenden Reisenden den Koffer entwendet. Eine Fahndung im Hauptbahnhof Nürnberg hat mit der Festnahme des Täters geendet.



Der mutmaßliche Kofferdieb hatte schon vor der Tat in einem Zug von Bamberg nach Nürnberg in aggressiver Weise Personen angesprochen und belästigt. Ein mitreisender Deutscher erkannte später den Marokkaner wieder, als dieser einen blauen Koffer bei sich führte, welchen er bei der Reise nach Nürnberg noch nicht dabeihatte. Dies kam ihm verdächtig vor, deshalb teilte der Zeuge den Sachverhalt einer Streife der Bundespolizei mit. Da bereits ein 21-jährigen Inder den Diebstahl seines blauen Koffers bei der Bundespolizei angezeigt hatte, machten sich die Beamten sofort auf die Spur des mutmaßlichen Diebes. Kurz vor Abfahrt eines Zuges in Richtung Bamberg, konnte der Taschendieb gestellt werden. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen, meldete sich ein 20-jähriger Russe, dem ebenfalls sein Gepäckstück - hier ein Rucksack - im Hauptbahnhof Nürnberg entwendet worden war. Die Sichtung der Kameraaufzeichnung zeigte, dass sich der bekannte Marokkaner ebenfalls diesem Diebesgut angenommen hatte.

Der Koffer konnte dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden. Der Verbleib des Rucksacks ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Beide Bestohlenen hatten zum Zeitpunkt der Tat geschlafen.



Tipps, wie sich jeder vor einem Taschendiebstahl schützen kann, sind auf der Homepage der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de/taschendiebstahl auffindbar.



Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg hat gegen den 18-jährigen Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.