In der Nacht von Freitag auf Samstag (9.Dezember) soll ein 19-Jähriger eine 18-Jährige in der Diskothek "Resi" im Hauptbahnhof Nürnberg gezwungen haben, Drogen zu konsumieren.

Nürnberg (ots) - Dann soll der syrische Staatsangehörige die junge Frau unsittlich berührt und sie mit dem Tod bedroht haben.



Nach Aussage der jungen Deutschen soll der 19-Jährige ihr gegen 03:45 Uhr im Tanzlokalität Drogen angeboten haben. Als die Frau ablehnte, zwang der Mann sie in die Damentoilette und brachte sie mit Gewalt dazu, von einem Geldschein Rauschgift zu konsumieren. Anschließend berührte er sie mehrfach im Brust- und Intimbereich und drohte ihr, sie zu töten, insofern sie jemandem davon erzählen würde. Die junge Frau vertraute sich dennoch unmittelbar einem Sicherheitsmitarbeiter der Diskothek an, woraufhin die hinzugerufene Streife der Bundespolizei den Täter noch an Ort und Stelle festnehmen konnte. Bei der Durchsuchung des wegen Gewaltdelikten bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mannes wurde Kokain aufgefunden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg auf freien Fuß entlassen. Der genaue Tathergang ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei Nürnberg.



Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Nötigung, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.