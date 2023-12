Am Donnerstag (21. Dezember) hat ein Ukrainer ohne erkennbaren Grund einen 29-jährigen Staatenlosen mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen.

Nürnberg (ots) - Wenige Stunden später konnte der Angreifer gefasst werden, nachdem er zum Hauptbahnhof zurückgekehrt war.



Am Donnerstagnachmittag ging ein 30-jähriger Ukrainer am Haupteingang des Nürnberger Hauptbahnhofs zu einem 29-jährigen Mann und hat diesem ohne Vorwarnung mit voller Wucht seine Bierflasche auf den Kopf geschlagen. Diese zerbrach und hinterließ beim 29-jährigen Staatenlosen eine Platzwunde an Augenbraue und Nase. Zur weiteren Behandlung brachte der Rettungsdienst den Verletzten ins Klinikum.

Der Täter floh noch vor Eintreffen der Bundespolizeistreife. Wenige Stunden später kehrte der Schläger zurück zum Hauptbahnhof und konnte von einer Landespolizeistreife im Zuge der Fahndung erkannt und der Bundespolizei übergeben werden.

Der Ukrainer war nicht nur alkoholisiert, sondern ein Schnelltest deutete auf den Konsum von Opiaten hin. Bei sich führte er ebenso 2,4 Gramm Heroin. Zur Herkunft der Drogen wollte er keine Angaben machen.



Gegen den 30-Jährigen leitete die Bundespolizeiinspektion Nürnberg ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln ein.